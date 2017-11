Prefeitura realiza ação pelo Dia Mundial de Combate ao HIV/aids

Em alusão ao Dia Mundial de Combate ao HIV/AIDS, instituído no dia 1º de dezembro pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a Prefeitura de São José dos Pinhais, através do Departamento de Promoção e Vigilância da Secretaria de Saúde, irá realizar, a partir das 8 horas, uma ação de conscientização na Rua XV de Novembro, em frente a Lojas Pernambucanas. Durante todo dia, serão oferecidos aos transeuntes teste rápido, distribuição de materiais, encaminhamentos, informações e orientações.

De acordo com dados da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Município, em 2016 foram notificados 133 novos casos de HIV/AIDS. Em 2017, esse número aumentou; 144 novos casos de HIV/AIDS foram registrados até o mês de novembro, sendo a faixa etária de maior prevalência dos 20 aos 34 anos. Várias ações serão realizadas ao longo de dezembro na cidade.