Com ampliação, posto do Detran melhora atendimento

O Posto de Atendimento do Detran em Quatro Barras está maior e de cara nova. Funcionando no mesmo local, a unidade hoje conta com mais espaço, nova mobília, senha de atendimento e sala de espera, para garantir mais comodidade e conforto para quem utiliza os serviços.

Segundo o chefe do posto, Ademilton Monteiro, o novo layout foi implantado há cerca de um mês, através de parcerias e da mobilização da própria equipe. "Nosso compromisso é melhorar cada vez mais o atendimento à população, por isso mobilizamos parceiros e hoje o posto oferece uma estrutura mais eficiente, ampla e confortável ao cidadão", disse Monteiro.

No Posto do Detran são oferecidos serviços como transferência de veículos, solicitação da 2ª via do CRV, vistorias, extratos de débitos, pedidos de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, 2ª via da CNH, agendamento de exames, além do pagamento de taxas como licenciamento, seguro obrigatório e multas - este último realizado diretamente no totem do Detran. O posto está localizado na Avenida Dom Pedro II, 1900, e funciona das 8h às 14 horas.