Justiça suspende terceirização

O juiz Eduardo Lourenço Bana, da 4ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, concedeu liminar suspendendo o edital lançado pela prefeitura da Capital para a contratação de Organizações Sociais (OSs) para operar serviços de saúde, através da terceirização do gerenciamento de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). A liminar atende pedido do Ministério Público Estadual. A prefeitura disse que vai recorrer da decisão.

Na ação, o MPE alega que ao optar pela terceirização, a prefeitura não demonstrou o “esgotamento das disponibilidades de o Poder Público prestá-lo por meio da Administração direta e indireta”, o que “viola diversos dispositivos legais e constitucionais, além de colocar em risco a qualidade da prestação de serviço público de saúde, no que se refere ao atendimento de usuários em situações de urgência e emergência”.

A prefeitura argumenta que a contratação dessas entidades agilizaria o início do funcionamento de UPAs que estão hoje prontas, mas não entraram em operação por falta de pessoal e recursos, entre elas a Unidade de Pronto Atendimento da CIC, que permanece fechada após reforma. Além disso, segundo a administração municipal, essa contratação reduziria custos em um momento de dificuldade financeira do poder público.

Na decisão, o juiz afirma que “para a celebração de contratos de gestão de serviços públicos não exclusivos” é “necessária a demonstração pelo Poder Público da insuficiência de suas disponibilidades para garantir a cobertura assistencial à população no âmbito do Sistema Único de Saúde”. Na avaliação do magistrado, as justificativas apresentadas pela prefeitura no edital “não são suficientes a comprovar a ausência de disponibilidades para a correta prestação de serviços de saúde” nas UPAS “por meio da Administração Pública direta e indireta e a necessidade de recorrer à alternativa subsidiária de celebração de contratos de gestão com organizações sociais”.

Segundo ele, esse tipo de contratação é legal. “A questão é que as justificativas para tanto são insuficientes, além de não estarem devidamente embasadas” afirma, lembrando que a UPA da CIC “foi fechada para reforma – e não por ausência de recursos públicos ou de pessoal (já que os profissionais foram transferidos para outras unidades) –, sendo obscuras as razões pelas quais permanece fechada após a conclusão da reforma”, afirma o juiz no despacho.