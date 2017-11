Ano novo longe do mar, perto da praia

Na praia termal do Mabu Thermas Grand Resort há atrações voltadas para crianças, adolescentes e adultos (foto: Divulgação)

Nos últimos dois anos, cerca de 1,5 milhão de pessoas curtiram o Réveillon no litoral paranaense, segundo dados da Polícia Militar do Paraná. A expectativa é que, neste ano, o número siga a mesma tendência. Por isso, para quem quer ir no contrafluxo e aproveitar as festas não só se divertindo, mas também descansando, o Mabu Thermas Grand Resort preparou uma programação que vai entreter toda a família, de 27 de dezembro a 2 de janeiro. Durante o período do Réveillon, o complexo do Mabu Thermas (www.hoteismabu.com.br) se transformará em um oásis de entretenimento, gastronomia e descanso.

O primeiro jantar que contempla a gastronomia mundial acontece no dia 27 e será dedicado à comida mexicana, seguido pela atração show de palhaços. No dia 28, é a vez do jantar portenho, com apresentação de tango, seguido por um comedy show.

Dia 29 de dezembro jantar tropical e uma animada Festa Luau na praia termal. Quem estará andando no resort, no dia 30, para brincar e tirar fotos com as crianças são Emília e Visconde, do Sítio do Picapau Amarelo. Além disso, toda a família ainda pode se divertir na pool party que acontecerá na praia termal.

O sábado termina com um jantar árabe (com apresentação de dança) e um comedy show. Na véspera de ano novo (31), o resort oferece seu tradicional Grand Réveillon, com brinde e show de fogos nas piscinas superiores do Mabu Thermas. O primeiro dia de 2018 inicia no Mabu Thermas com uma santa missa, terminando com um jantar espanhol. E o último dia (2) do pacote do resort oferece um jantar italiano com música ao vivo e o Show da Alegria. Diárias a partir de R$ 916 por pessoa mais 5% de ISS em apartamento duplo (com meia pensão - café da manhã e jantar, com grande festa da virada no dia 31/12). Mais informações sobre o pacote de Réveillon do Mabu Thermas, reservas antecipadas e tarifas exclusivas em www.hoteismabu.com.br.