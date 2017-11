Primeira parcela do 13º injeta R$ 1,6 bilhão em Curitiba

(foto: Brasil.gov.br)

Hoje vence o prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário do trabalhador. Em Curitiba, uma estimativa do (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), mostrava que em Curitiba o pagamento do benefício representaria R$ 3,295 bilhões. Como a primeira parcela corresponde a metade do pagamento, são mais de R4 1,6 bilhão que são pagos até hoje. A segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro.

De acordo com sondagem feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), o abono será utilizado principalmente para constituição de reserva financeira e para o pagamento de dívidas.

Como o 13º será usado

Reserva financeira 24,6%

Quitar seus débitos 24,1%

Fazer viagens 15,5%

Pagar taxas e impostos no início de 2018 14,2%

Comprar presentes 12,1%

Não sabe 9,5%