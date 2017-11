Rendimento das mulheres é 22,9% menor que o dos homens

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgada nesta quarta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que, em 2016, o mercado de trabalho brasileiro era composto por 88,9 milhões de pessoas ocupadas com 14 anos ou mais de idade. Apesar de as mulheres representarem mais da metade da população em idade de trabalhar, os homens preencheram 57,5% dos postos de trabalho.

Entre a população ocupada, o rendimento médio mensal real foi de R$ 2.149. As mulheres receberam, em média, R$ 1.836, o equivalente a 22,9% menos do que os homens (R$ 2.380). O Sudeste teve a maior média de rendimento para homens (R$ 2.897) e mulheres (R$ 2.078), porém teve a maior desigualdade, com as mulheres ganhando 28,3% menos do que os homens.