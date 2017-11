China se diz preocupada com míssil da Coreia do Norte

O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que o país está “seriamente preocupado e é contrário” ao mais recente lançamento de míssil da Coreia do Norte. Porta-voz da pasta, Geng Shuang disse ontem que Pequim “pede fortemente” que Pyongyang respeite as resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e pare com ações que possam provocar uma escalada nas tensões. Geng disse a repórteres na entrevista coletiva diária que todas as partes devem agir com cautela e salvaguardar conjuntamente a paz e a estabilidade regional. A China é o mais importante aliado da Coreia do Norte e sua principal fonte de comércio e ajuda humanitária, mas apoiou as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e espera convencer Pyongyang a retornar ao diálogo. A China pediu que o aliado interrompa os testes de mísseis e suas atividades nucleares. Em troca, os chineses esperam que os EUA e a Coreia do Sul suspendam exercícios militares na região. A China rejeita, porém, medidas que possam desestabilizar o regime de Kim Jong Un e diz que o uso da força militar não pode ser uma opção para lidar com as tensões.

BITCOIN

Barreira

Horas depois de ultrapassar a marca de US$ 10 mil, o bitcoin escalou ontem para além dos US$ 11 mil, marcando o mais recente recorde da moeda virtual. O rali transformou o bitcoin de mera curiosidade para assunto quente entre os investidores conservadores. Às 12h19 (de Brasília), o bitcoin subia para US$ 11.321,39, depois de bater a máxima de US$ 11.377,33 minutos antes, de acordo com a cotação registrada pela CoinDesk, principal consultoria do setor. É uma das altas mais notáveis num ano, em geral, positivo para os preços de ativos.

BOLÍVIA

Reeleição

O Tribunal Constitucional da Bolívia abriu caminho para que o presidente Evo Morales concorra a um quarto mandato em 2019, apesar da rejeição de tal medida em plebiscito anterior. A corte determinou que o direito de concorrer se sobrepõe aos limites impostos à reeleição na Constituição, que garante o direito dos cidadãos a disputar cargos públicos, afirmou o presidente do tribunal, Macario Lahor Cortez, em entrevista coletiva. Membros do partido do presidente e sindicatos favoráveis ao governo aplaudiram a decisão. Já a oposição qualificou-a como inconstitucional.

BÓSNIA

Veneno

O general dos tempos de guerra das forças croatas-bósnias, Slobodan Praljak, morreu ontem após ingerir veneno segundos depois que juízes do Tribunal Penal Internacional recusaram seu recurso contra uma pena de 20 anos de prisão por crimes de guerra cometidos contra muçulmanos bósnios. Fontes próximas de Praljak confirmaram que ele morreu em um hospital em Haia, na Holanda, onde fica sediado o tribunal da ONU. O militar pegou um vidro que levava em seu bolso e bebeu assim que os juízes negaram seu recurso e a confirmaram pena de 20 anos.

TRUMP

Mulçumanos

O presidente americano Donald Trump postou em sua conta no Twitter ontem vídeos anti-islâmicos publicados originalmente pela líder de uma organização britânica de extrema direita. Jayda Fransen, vice-líder do Britain First (“Reino Unido primeiro”), colocou no ar também os vídeos que, segundo ela, mostram muçulmanos jogando um adolescente de um telhado, agredindo um menino de muletas e destruindo uma estátua da Virgem Maria. Não é possível confirmar se os homens nas imagens são mesmo muçulmanos nem dizer onde e quando foram feitas. Trump retuitou os vídeos sem comentar.