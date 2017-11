Hospedagem Art Déco em Miami Beach

Fachada do Leslie Hotel, construído em 1937 (foto: Bárbara Magalhães) Terraço do hotel com piscina e vista para o mar (foto: Bárbara Magalhães) (foto: Bárbara Magalhães) (foto: Bárbara Magalhães) (foto: Bárbara Magalhães) (foto: Bárbara Magalhães) (foto: Bárbara Magalhães)

Um dos bairros mais charmosos de Miami é o distrito Art Déco. Ele surge meio por acaso com a chegada de um grande furacão em... 1926. Seu poder de destruição arrasou a Ocean Drive que foi reconstruída principalmente no estilo Art Déco – estilo arquitetônico muito popular após a Exposição Internacional de Artes Decorativas (art déco) e Industriais Modernas de Paris de 1925. De lá para cá as tranaformoções só fizeram bem a Miami Beach – que foi até uma espécie de Las Vegas (uma capital da jogatina) antes de Las vegas.

Nas décadas de 70 e 80 a ensolarada Miami ganhou destaque em séries de TVs e com celebridades como Madonna que deram um toque de glamour pop na cidade mais popular da Florida.

O distrito Art Déco é um cantinho em Miami Beach que tem um charme singular e fica na beira mar. Uma delícia. Existem inúmeras opções de hospedagem por lá, dos hotéis mais luxuosos (pertencentes as grandes redes) até os hotéis mais aconchegantes que foram adaptados em antigos prédios da arquitetura art déco de Miami. Um deles é o simpaticíssimo oitentão Leslie Hotel (http://lesliehotel.com/en/home).

Construído em 1937, o Leslie Hotel é um edifício emblemático na paisagem do quarteirão Art Deco em Miami Beach. Super bem localizado na beira da praia, na Ocean Drive, o hotel está no meio do balacobaco turístico de Miami. A vizinhança é agitada e tem uma grande variedade de restaurantes, bares, cafés, lojas e o Museu Art Deco. Além da praia em frente, o hospede pode ir andando para a Española Way, Lincoln Road, Washington Avenue, as lojas da Collins Avenue e do Miami Beach Convention Center.

O Leslie possui 35 quartos bem confortáveis. São apenas três andares e mais um ótimo terraço com vista para o mar e uma piscina aquecida. Os serviços oferecidos na hospedagem incluem Wi-Fi, portaria 24 horas, academia (mas é melhor caminhar no calçadão...) e business center. Para o café da manhã – incluído na diária – o hospede pode sentar nas mesas do Cala Café que fica no calçadão e curtir o movimento de quem vai para a praia. No almoço e jantar o restaurante do hotel é aberto ao público e oferece um menu de estilo mediterrâneo.

Todos os quartos dispõem de uma cama king-size ou 2 camas queen-size, cofre, frigobar, Wi-Fi, despertador, televisão de tela plana, roupão de banho, amenidades de banho, chuveiro e banheira. As suites oferecem vista para o mar. Os funcionários são atenciosos e falam ou inglês ou espanhol. O estacionamento pode ser utilizado o estacionamento público quase ao lado do hotel ou se preferir o estacionamento com manobrista. Para ir a praia são disponibilizadas toalhas e cadeiras e brinquedos de praia. As diárias custam a partir de U$200 e para quem vai a Miami em busca de agito e praia o Leslie é o lugar ideal.