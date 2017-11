Antes de dar à luz, Ivete fará último show no Réveillon de Salvador

SIDNEY GONÇALVES DO CARMO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grávida de gêmeas, a cantora Ivete Sangalo, 45, vai comandar o Réveillon de Salvador, na Bahia. Pela primeira vez, o Festival Virada Salvador acontecerá na orla da Boca do Rio. Até ano passado, a festa acontecia na praça Cairu próximo ao elevador Lacerda. "Eu acho que esse Réveillon vai ser um dos mais especiais, pois vou estar na minha cidade com minha família, amigos e fãs. Isso não tem preço. Vai ser muito massa e eu estou preparadíssima para fazer um show bem lindo", afirmou a cantora. Ivete disse ainda que esta será a sua última apresentação antes de sair de cena para se dedicar a reta final da gravidez. A previsão é que a cantora baiana dê à luz em fevereiro de 2018. Essa será a terceira vez que Ivete comanda a festa da virada organizada pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo) e da Saltur (Empresa Salvador Turismo). A artista também afirmou que cantar na virada é garantia de um ano novo com muita sorte. "Tocar em Salvador é sempre maravilhoso. Agora, tocar em Salvador na virada é a garantia de um ano novo com muita sorte, perspectivas, alegrias e realizações. Salvador é uma cidade que eu amo demais e estar perto do meu público baiano tem um gosto muito especial." A programação oficial do Réveillon e do Carnaval 2018 foi apresentada nesta quarta-feira (29) pelo prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM) em São Paulo, com a presença das cantoras Claudia Leitte e Margareth Menezes. Sobre a mudança de local, ACM Neto afirmou que a festa ganhou grandes proporções e, por isso, decidiram levar o evento para orla da cidade. "Com o crescimento da festa tomamos a decisão de mudar de local e levamos para a orla. Um dos grandes diferenciais será permitir curtir a festa com o pé na areia e na água do mar." O prefeito disse ainda que a expectativa é de 100% da ocupação hoteleira na virada do ano. Ele também afirmou que o tema do Carnaval de 2018 será "Salvador, meu Carnaval. Carnaval de Salvador e de cada pessoa, de cada turista."