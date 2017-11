Guia sugere os melhores smartphones em quatro faixas de preço

ACIMA DE R$ 3 MIL

Galaxy Note 8

O ano passado foi difícil para a Samsung, e especialmente para a linha Galaxy Note, com o fiasco do Note 7 e sua bateria explosiva. Este ano, porém, a situação mudou: com o Galaxy Note 8, a Samsung encontra a redenção. Por dentro, ele é quase igual ao Galaxy S8, lançado no início do ano, especialmente no processador e no armazenamento. Por fora, o design também lembra bastante o irmão mais velho, mas com um visual mais retangular, no lugar das curvas do S8. As diferenças para o outro modelo premium da Samsung são a adoção da câmera dupla, que permite fotos e retratos muito interessantes, mais memória RAM (6 GB em vez de 4 GB) e o recurso exclusivo do Note 8: a caneta S Pen.

Ficha técnica

Tela : 6,3 polegadas

Chip: 2 GHz (8 núcleos)

Memória: RAM 6 GB

Armazenamento: 64 GB/256 GB

Câmera: 12 MP (traseira)/8 MP (frontal)

Bateria: 3300 mAh

Preço: R$ 4,4 mil

Se não gostou, tente: iPhone 8 ou Xperia XZ Premium