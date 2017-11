ONU condena lançamento de míssil pela Coreia e fará reunião de emergência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, condenou “veementemente” o lançamento de mais um míssil balístico intercontinental feito pela Coreia do Norte nesta terça (28). “Esta é uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança e mostra o desprezo total pela visão unida da comunidade internacional”, disse Stéphane Dujarric, porta-voz da ONU, em comunicado divulgado nesta quarta (29). A ONU segue pedindo para a Coreia do Norte “desistir de tomar quaisquer outras medidas desestabilizadoras”. Segundo Dujarric, Guterres reafirmou seu compromisso de trabalhar com todas as partes envolvidas para diminuir as tensões que não se restringem à península coreana. As Nações Unidos afirmaram também que realizarão uma reunião de emergência ainda nesta semana para discutir as possíveis respostas ao lançamento desta terça (28). LANÇAMENTO O Pentágono afirmou que o míssil desta terça (28) foi disparado de um local próximo à capital norte-coreana, Pyongyang, e percorreu uma distância de 960 km e atingiu uma altura de 4.500 km. Segundo o secretário de Defesa americano, James Mattis, o projétil atingiu a maior altura entre os testes norte-coreanos até o momento, e representa uma ameaça global. "Ele voou mais alto do que qualquer outro que eles tenham lançado. É um esforço de pesquisa e desenvolvimento da parte deles para continuar a construir mísseis balísticos que atinjam qualquer lugar do mundo." É a terceira vez que Pyongyang testa um míssil intercontinental –os dois primeiros foram em julho– e o primeiro lançamento de míssil desde setembro, quando um foguete de médio alcance sobrevoou o Japão. O Ministério da Defesa japonês disse que o míssil voou durante cerca de 53 minutos e caiu no mar do Japão, a 370 km da costa japonesa. Para efeito de comparação, no penúltimo teste, em 29 de agosto, o projétil havia ficado no ar por 14 minutos. O físico David Wright, da ONG Union of Concerned Scientists, afirmou ao "The New York Times" que o míssil lançado nesta quarta teve um desempenho melhor do que os dois disparados em julho, com um alcance potencial de 12,9 quilômetros, tornando-o capaz de alcançar a capital Washington ou qualquer outra parte continental dos EUA. "É bastante impressionante", disse Wright. "Isso é um avanço em cima do que eles estavam fazendo antes." O cientista, porém, observou que, a fim de obter um resultado melhor, os norte-coreanos podem ter acrescentado uma carga leve. Assim, apesar da maior distância percorrida, isso não se traduziria em um míssil balístico intercontinental operacional, muito menos em um projétil capaz de carregar uma ogiva nuclear. O premiê japonês, Shinzo Abe, e diplomatas americanos pediram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Minutos após o disparo, a Coreia do Sul conduziu um teste de míssil em resposta, de acordo com as Forças Armadas sul-coreanas. O presidente Moon Jae-in convocou um encontro com seu Conselho de Segurança Nacional.