Estado e município definem período de férias escolares

Estudantes terão quase dois meses de folga entre 2017 e 2018 (foto: Hedeson Alves/SEED)

O ano letivo das escolas públicas do Estado e de Curitiba vai até o dia 20 de dezembro. E o início do novo ano letivo está marcado para o dia 19 de fevereiro, logo após o Carnaval 2018. Na rede estadual, as rematrículas terminam amanhã. Os pais ou responsáveis devem comparecer à instituição de ensino onde os alunos estão matriculados para confirmar a rematrícula para o próximo ano letivo. Maiores de 18 anos podem fazer a própria rematrícula. As datas são as mesmas para a educação básica na modalidade especial, tanto na rede estadual quanto em escolas parceiras.

Serão rematriculados estudantes que continuarão seus estudos em escolas da rede estadual no 7º ao 9º anos do ensino fundamental e na 2ª e 3ª séries do ensino médio e educação profissional. Alunos que vão ingressar no 6º ano do ensino fundamental, oriundos das redes municipais de educação, farão a matrícula inicial em dezembro, bem como estudantes que vão começar o ensino médio na 1ª série.

Município

As aulas rede municipal, assim como na rede estadual, seguem até 20 de dezembro, e avolta também está marcada para logo depois do feriado de Carnaval. O primeiro semestre vai até o dia 13 de julho e o segundo começa no dia 2 de agosto para os estudantes. As atividades letivas vão até o dia 21 de dezembro, cumprindo assim o total de 200 dias letivos.

Neste ano, os estudantes de algumas escolas municipais ainda têm marcado um sábado letivo para reposição, no próximo dia 16 de dezembro.