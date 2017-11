Bancárias de Curitiba lançam cartilha pelo fim da violência contra a mulher

Para contribuir no combate à violência contra a mulher e o feminicídio, a Federação dos Bancários (Fetec-CUT-PR) e seus sindicatos filiados estão lançando uma cartilha com explicações sobre os diversos conceitos do tema e sobre como a vítima deve se proteger. O lançamento será amanhã, em tenda montada na Boca Maldita, às 10 horas. A distribuição da cartilha será feita por mulheres bancárias até as 17 horas (posteriormente, os Sindicatos farão a distribuição junto à categoria).

O lançamento integra a campanha "16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher", que teve início em 25 de novembro e só termina em 10 de dezembro. A campanha é encampada por inúmeras organizações feministas ou humanitárias.

"A violência contra a mulher vem tomando proporções alarmantes nos últimos anos. Esse tipo de violência tem várias facetas e muitas vezes desemboca no assassinato", diz material da campanha. O feminicídio é, geralmente, precedido por determinadas circunstâncias de violência, tais como racismo, violência conjugal, violência moral e psicológica ou violência econômica.