Morador de rua morre após tentar conter assaltante no centro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram e uma terceira ficou ferida durante tentativa de roubo a uma agência de turismo na tarde desta quarta-feira (29), na avenida Ipiranga (região central de SP). Um dos mortos é um morador de rua que tentou prender um dos ladrões. De acordo com a polícia, o tiroteio começou por volta das 12h45 quando dois homens tentaram assaltar um homem que entrou em uma agência de turismo. A vítima, por coincidência, era investigador da Polícia Civil em horário de folga.

Um dos criminosos foi atingindo pelo policial e morreu no local. O outro suspeito tentou correr quando um morador de rua, identificado como Jorge dos Santos, 28, tentou impedi-lo, agarrando pelo braço. O assaltante, para fugir, atirou contra Santos. O morador de rua foi socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Durante a troca de tiros, uma passageira de um ônibus que passava pelo local também acabou ferida no braço. De acordo com a polícia, a mulher, que não teve o nome divulgado, passa bem. O ladrão que matou o morador de rua acabou preso poucos metros depois. Um carro da Polícia Civil passava pela avenida e policiais prenderam um suspeito em flagrante. Os nomes dos criminosos também não foram divulgados.