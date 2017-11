Polícia descobre revenda clandestina de combustível em Curitiba

Galões na revenda clandestina (foto: Franklin de Freitas)

Policiais do 13º Distrito Policial, em Curitiba, descobriram, nesta quarta-feira (29), uma revenda clandestina de combustível no Campo do Santana. Mais de 200 galões foram apreendidos nos fundos de um terreno usado para estocar o combustível. Algus ainda estavam cheios de gasolina. Um homem foi preso.

Ele teria contado aos policiais que comprava restos de gasolina dos caminhões-tanque, em um estacionamento próximo da Refinaria Getúlio Vargas, em Araucária, e que venderia o combustível por R$ R$ 3.

Na semana passada, a polícia também descobriu e prendeu pessoas em Paranaguá que estariam desviando combustível e óleo vegetal.