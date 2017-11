(foto: Franklin de Freitas)

Hoje, a gasolina tem preço novo nas refinarias. Ontem, a Petrobras anunciou redução de 0,8% no valor da gasolina. Contudo, no começo da semana, o preço médio no País passou dos R$ 4 nas bombas, depois de sucessivos aumentos nas refinarias. Em Curitiba, alguns postos já praticam esse valor ao consumidor, ou então estão muito próximos, como na foto acima, que o litro a R$ 3,99.