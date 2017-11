Táxis, 99 e Cabify fazem ‘guerra de descontos’ em Curitiba no fim do ano

Boa parte dos taxistas vão usar a bandeira 1 em dezembro (foto: Luiz Costa/SMCS(arquivo))

O mês de dezembro promete para os usuários do transporte individual em Curitiba, como os táxis e os aplicativos de transporte. É que o último mês do ano, um dos que tem maior movimento para o setor, será marcado por uma espécie de “guerra de descontos” e ações promocionais na Capital, e que deve beneficiar o usuário com descontos ou corridas mais baratas que em outros anos. Muitos taxistas, por exemplo, vão abrir mão de rodar com bandeira 2, uma tradição no mês de dezembro.

A Cabify, por exemplo, lançou no último dia 27 uma ação na qual quanto mais corridas você fizer usando o aplicativo, mais descontos ganhará para utilizar entre os dias 7 e 12 de dezembro. Além disso, estão previstas uma ação especial de Natal em todas as praças em que o aplicativo já funciona e outras em parceria com marcas locais e nacionais.

“São diversas ações para o mês de dezembro, que é um mês movimentado. Para o varejo é o mais movimentado, e a gente acaba acompanhando isso muitas vezes”, explica Bianca Tavares, funcionária do setor de marketing da Cabify em Curitiba, destacando que esse tipo de ação vira uma espécie de ‘ganha-ganha’. “Para os usuários, a tarifa fica mais barata, então eles realmente querem usar mais para se locomover. Para os motoristas da mesma forma, já que e a Cabify que arca com esse custo. Então aumenta a demanda, mais usuários e mais corridas.”

Os taxistas de Curitiba, contudo, não querem ficar para trás da concorrência. Por isso, a União dos Taxistas de Curitiba (UTC) encaminhou à Urbs um pedido para que os táxis não sejam obrigados a rodar com bandeira 2 em dezembro, pedido este que já foi acatado. Assim, cada taxista poderá optar em rodar em bandeira 1 ou 2 durante todo o mês.

“Muitos taxistas já entenderam que a realidade do mercado é diferente do que era em anos anteriores. Hoje temos a concorrência então precisamos de alguma forma reagir, trazer as melhores condições para que o cliente continue sentindo a necessidade e tendo vontade de usar o táxi como meio de transporte”, explica Eduardo Fernandes, presidente da UTC.

“É a briga do mercado. O táxi quer recuperar o mercado que perdeu e manter o que já tem”, complementa. Quem está fora do “ringue”, ao menos por enquanto, é o Uber. Procurada, a assessoria de imprensa do aplicativo de transporte informou que não há nenhuma promoção específica prevista para o mês de dezembro. Já a 99 Pop e 99 Táxis devem anunciar nos próximos dias novidades aos usuários.

Confira como as rádio-táxis não trabalha a questão da Bandeira 2

Segundo o presidente da UTC, a não cobrança da bandeira 2 será facultativa aos taxistas. Ou seja, alguns profissionais irão aderir e cobrarão apenas a bandeira 1, enquanto outros buscarão outras formas de atrair a clientela, mantendo a cobrança da bandeira 2, com valor 22% maior.

Algumas rádio-táxis, contudo, já definiram a forma de atuação. A Faixa Vermelha, por exemplo, informou que todos os seus taxistas trabalharão na bandeira 1 todos os dias, enquanto a Táxi 333 discutirá a questão com os profissionais amanhã – certamente, contudo, alguns taxistas irão aderir ao movimento.

Na Mega Táxi, a situação também está sendo conversada ainda. A diretoria da empresa é a favor da exclusão da bandeira 2, mas o problema é que para fazer a alteração no taxímetro os taxistas teriam de pagar R$ 75 agora e novamente em janeiro. Por isso, dependerá de cada taxista, embora a tendência, segundo Valdir Correa, presidente da Sereia e hoje diretor-executivo da ‘mega central’, seja que os táxis rodem com a bandeira 1 ao menos durante o dia. A reportagem tentou contato com a Rádio Táxi Capital, mas não obteve retorno até o fechamento.

Promoções para conquistar clientes

Além do resultado imediato por conta do aumento no número de corridas solicitadas, táxis e aplicativos de transporte também esperam obter bons resultados em médio e longo prazo com as promoções de final de ano. É que esse tipo de ação apresenta bom potencial para angariar novos clientes e divulgar os serviços.

“Esse tipo de ação tem tanto o intuito de aumentar a base, fazer mais pessoas conhecerem o serviço, o aplicativo, como também de retenção de novos usuários recorrentes”, afirma Bianca Tavares, do Cabify, destacando que os clientes que quiserem se manter informados sobre as ações promocionais devem se cadastrar no aplicativo ou acompanhar a página da empresa no Facebook.

Já Eduardo Fernandes, da UTC, comemora a boa aceitação da população diante da iniciativa adotada pelos taxistas. “A gente tem acompanhado e a população está achando bem positivo isso. Tudo que é mídia positiva para o táxi é importante para a categoria e trazer esse benefício para população, ainda mais no momento em que o país vive, é essencial”, destaca.