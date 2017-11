Pedido de passaporte terá menos documentos

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo federal anunciou que, a partir de dezembro, começará a dispensar a apresentação de comprovantes de quitação eleitoral, de serviço militar e de pagamento de taxa para a solicitação de passaportes comuns. As informações poderão ser consultadas pelos agentes da Polícia Federal em um banco de dados desenvolvido pela Casa Civil e que reúne informações gerais sobre os cidadãos brasileiros. A expectativa é de que até o final do próximo mês o sistema comece a ser disponibilizado e passe a funcionar no país inteiro, de maneira gradual, até o final de 2018. Para a solicitação do passaporte, ainda serão requeridos documento de identidade, certificado de naturalização, passaporte anterior e CPF. Segundo a subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil, Natália Marcassa, o governo federal estuda agora a possibilidade de que, no futuro, seja requerido um documento único para a solicitação do documento. A tendência, segundo ela, é de que seja solicitado apenas o CPF, mas a mudança ainda está em análise e sem expectativa de ser adotada. O anúncio foi feito na apresentação, no Palácio do Planalto, de balanço do programa Brasil Eficiente, lançado em março, que visa desburocratizar a máquina pública. SUSPENSÃO A emissão de novos passaportes chegou a ser suspensa no país em junho deste ano. A Polícia Federal, órgão responsável pelo serviço, culpou a falta de repasses para o bloqueio na linha de produção do documento. Na ocasião, a medida foi anunciada às vésperas das férias escolares, e em meio à relação tensa do governo Michel Temer (PMDB) com a PF. A emissão só voltou a funcionar após um incremento de verba de R$ 102 milhões.