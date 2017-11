A Fundação Cultural de Curitiba prorrogou até 11 de dezembro o prazo para cadastramento de entidades culturais que têm interesse em indicar membros para compor as comissões do Fundo Municipal da Cultura e do Mecenato Subsidiado. As informações estão disponíveis do site da FCC.

As comissões, formadas por representantes do poder público e da classe artística, acompanham o processo de aprovação dos editais de seleção de projetos culturais. O cadastramento é importante para agilizar as indicações de representantes, pois o procedimento antecipa a avaliação de regularidade da documentação exigida.

+ informações podem ser obtidas pelo e-mail paicatendimento@fcc.curitiba.pr.gov.br