Rafael Vicente: obra influenciada pelo urbano (foto: Divulgação)

Depois de uma residência artística na Soma Galeria, em Curitiba, o artista Rafael Vicente (de Niterói, RJ) inaugurou no espaço a exposição “Desktop” .Esta é a primeira individual do artista no Sul do Brasil, que já teve a oportunidade de mostrar seu talento em cerca de 30 exposições desde 1999.

Com um trabalho artístico bastante influenciado pela paisagem urbana, Rafael Vicente faz um uso notável das perspectivas e de uma paleta de cores que remete ao ambiente de grandes metrópoles. Suas pinturas se iniciam em telas e se expandem pelas pareces, invadindo o espaço expositivo. O texto que acompanha a exposição é de Osvaldo Carvalho.

Rafael Vicente vive e trabalha no Rio de Janeiro, onde possui um atelier na antiga Fábrica Bhering, local situado na Zona Portuária, que se transformou num dos mais efervescentes polos artísticos da cidade. É bacharel em Pintura pela Escola de Belas Artes da UFRJ, Rio de Janeiro e frequentou o curso de Análise e inserção na produção contemporânea com Iole de Freitas EAV, Parque Lage, Rio de Janeiro.

Depois da SOMA Galeria, o artista se prepara para uma nova residência artística em Lima, Peru, no mês de janeiro. .

Serviço

Exposição “Desktop”, de Rafael Vicente

Quando: até 15/01/2018

Horário de visitação: de terça a sexta-feira das 10h às 19h e sábado das 10h às 15h

Onde: Soma Galeria

Endereço: Rua Brigadeiro Franco, 2137, Centro (Curitiba, PR)

Site: www.somagaleria.com

Quanto: Entrada gratuita