Na noite desta terça-feira, 28, os jurados do ‘MasterChef profissionais’, da Band, decidiram a dupla de chefs que vai se enfrentar na final do programa na próxima terça-feira, dia 5 de dezembro. Francisco e Pablo foram os escolhidos, e Irina foi eliminada do programa. A decisão causou revolta nas redes sociais. Além de a chef ser uma das candidatas preferidas da internet ao prêmio desde o início do programa, o peru preparado por Pablo na última parte do episódio, para o prato Turducken, queimou um pouco. No entanto, a chef não agradou no molho de cereja. Irina havia vencido a primeira prova da noite, que dava prioridade à aparência do prato, e foi elogiada nas redes sociais. Sua saída foi motivo de muita lamentação (e memes) nas redes sociais: “Eu me recuso a aceitar uma final sem Irina”, disse, por exemplo, uma usuária do Twitter.

Mark Hamill usa cadeira de rodas em aeroporto por ‘amor aos fãs’

Mark Hamill, o Luke Skywalker de ‘Star Wars’, foi visto no Aeroporto de Nova York em uma cadeira de rodas e assustou muitos fãs. Passeando com seu cachorro no colo e usando uma cartola preta, o ator não falou com ninguém e seguiu seu caminho, mesmo com os paparazzi na sua cola. Mas a verdade é bem mais simples. Ele está bem. No Twitter, o ator explicou que estava em uma cadeira de rodas para evitar aquelas pessoas que querem seu autógrafo apenas para conseguir uma grana com a venda na internet.

Thaila Ayala responde a socialite sobre acusações de uso de drogas

A atriz Thaila Ayala, 31 anos, falou pela primeira vez sobre as acusações feitas pela mulher que se apresenta nas redes sociais como socialite e com o nome de Day McCarthy de que ela seria usuária de cocaína. “Gostaria de manifestar minha revolta em relação a essas acusações mentirosas a meu respeito sobre um suposto vídeo que obviamente não existe”, disse a artista em publicação feita no Instagram ontem. No domingo (26), após atacar Titi, filha dos atores Bruno Gagliasso, 35 anos, e Giovanna Ewbank, 31, com ofensas racistas, McCarthy, que supostamente mora nos EUA, divulgou um vídeo na mesma rede social dizendo que Ayala e a cantora Anitta, 24, “cheiram pó”. Ainda de acordo com o texto de Ayala, a atriz se solidariza “com todos que vêm sofrendo esse tipo de ataque virtual”.

‘Vingadores: Guerra Infinita’ ganha 1º trailer

A Marvel lançou ontem o primeiro trailer de ‘Vingadores: Guerra infinita’, terceiro filme de sua super-equipe que conta com Capitão América (Chris Evans), Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth) e outros heróis da editora. Dirigido pelos irmão Anthony e Joe Russo, responsáveis por ‘Capitão América: Guerra Civil’, o filme estreia no Brasil no dia 26 de abril de 2018. ‘Vingadores: Guerra infinita’ colocará os heróis da Marvel finalmente contra o vilão Thanos (Josh Brolin), que busca destruir o universo com a ajuda das Joias do Infinito. Além de reunir o time mais uma vez, o filme contará com outros personagens, como Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch), do Homem-Aranha (Tom Holland), de Bucky Barnes (Sebastian Stan), do Pantera Negra (Chadwick Boseman) e dos Guardiões da Galáxia.

Ridley Scott

Cineasta inglês

(fez ‘Gladiador’)

80 anos