Salário baixo

Levantamento feito pela consultoria Thomas Case & Associados mostra que 20% dos executivos brasileiros aceitarem fazer downgrade, ou seja, topariam cargos e funções abaixo do último ocupado a fim de conseguir retornar ao mercado de trabalho e 52% deles seguem buscando oportunidades em níveis mais altos no Brasil. Apenas 38% dos entrevistados buscariam oportunidades fora do país.

Cidadão

A Assembleia Legislativa do Paraná homenageou o professor Claudio Ferdinandi com o título de Cidadão Benemérito do Paraná. Ferdinandi é um dos fundadores da Unicesumar e atual presidente da mantenedora Cesumar.

Bons ventos

A rede de franquias paranaense WikiMaki prevê encerrar 2017 com faturamento de R$ 20 milhões. A meta para o próximo ano é aumentar o faturamento em 30% e, até 2020, é dobrar este número, em torno de R$ 50 milhões anuais, com franquias nos estados de Santa Catarina e São Paulo, em cidades com população a partir de 250 mil habitantes.

Educação Financeira

Cerca de 96 mil crianças e jovens todo o Brasil terminam o ano educadas financeiramente pelo Programa DSOP Educação Financeira nas Escolas. E a expectativa é de aumento de 20% para o próximo ano.

Prêmio

A Unimed Curitiba foi medalha de bronze na edição 2017 do Prêmio de Excelência em Gestão, uma das mais importantes premiações do cooperativismo brasileiro. “Este é o primeiro ano que inscrevemos a cooperativa e estamos muito contentes com a premiação, pois ela nos ajuda a melhorar a gestão e avaliar os processos e resultados organizacionais”, afirma a gerente administrativa da Unimed Curitiba, Lucelia Mariani Tenfen.

* A O2 Filmes participa do 9ª Ventana Sur, que acontece até o dia 1º de dezembro em Buenos Aires, na Argentina, com premiação de um curta-metragem, distribuição de filmes brasileiros e exibição de conteúdos imersivos produzidos nos últimos anos.

* Sete projetos brasileiros vão representar o país no International Conference of Young Scientists (ICYS), na Sérvia. Entre eles, o "SOS People - Sua Omissão não Salva Pessoas", elaborado por estudantes do nono ano do Ensino Fundamental do Colégio Positivo, de Curitiba. As estudantes Eduarda Rossi e Lara Prado farão parte da Delegação Brasileira de Pesquisa Científica na edição 2018 do evento, em Belgrado.

* Brasil terá primeiro curso Superior Tecnológico de Educador Social. A Graduação é uma iniciativa da Uninter e é ofertada na modalidade a distância para todo o país. Nesta quinta-feira (30/11), a Uninter promove evento de lançamento do curso, e recebe o especialista em Desenvolvimento Humano, Alfredo Gomes da Costa, para falar sobre “Educação popular como instrumentalidade do Educador Social”, em palestra aberta para alunos, pesquisadores e comunidade em geral. As inscrições custam R$15.

* A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, implantou o sistema de CRM (Customer Relationship Management / Gestão de Relacionamento do Cliente) da Salesforce para aprimorar o engajamento com clientes.