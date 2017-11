Renato é o 1º brasileiro a ganhar Libertadores como jogador e técnico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A conquista do título da Libertadores nesta quarta-feira (29) fez de Renato Gaúcho o primeiro brasileiro campeão do torneio como jogador e treinador. O Grêmio garantiu o tricampeonato com uma vitória por 2 a 1 contra o Lanús, no estádio La Fortaleza. Na ida, o time gaúcho venceu o rival argentino por 1 a 0, em Porto Alegre. Principal ídolo do Grêmio, o treinador havia pedido que a diretoria erguesse uma estátua para ele na Arena caso fosse campeão. Renato teve participação no primeiro título gremista na principal competição sul-americana. Em 1983, ele participou do primeiro gol que originou a vitória da equipe sobre o Peñarol por 2 a 1. No mesmo ano, Renato marcou os dois gols da vitória gremista sobre o Hamburgo por 2 a 1, na decisão do Mundial de Clubes. Ele já teve a chance de conquistar o título da competição em 2008 e 2011. Na primeira, foi vice-campeão com o Fluminense após perder a decisão para a LDU. Três anos depois, dirigiu o Grêmio, que caiu nas oitavas de final da Libertadores para a Universidad Católica. É a terceira passagem do treinador pela equipe gaúcha (2010/2011, 2013 e 2016/2017). Nesta última, conquistou o título da Copa do Brasil. Sete jogadores já conquistaram o título da Libertadores como treinadores: os argentinos Humberto Maschio, Roberto Ferreiro, José Omar Pastoriza, Nery Pumpido e Marcelo Gallardo e os uruguaios Luis Cubillas e Juan Martín Mujica.