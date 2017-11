Grêmio é o último classificado para o Mundial de Clubes da Fifa

LUIZ COSENZO, ENVIADO ESPECIAL LANÚS, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Com o título da Copa Libertadores conquistado nesta quarta-feira (29), o Grêmio ficou com a última vaga no Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado nos Emirados Árabes Unidos entre os dias 6 e 16 de dezembro. Além do time brasileiro, os outros clubes que disputarão a competição são o Real Madrid (campeão da Liga dos Campeões), o Pachuca-MEX (campeão da Liga da Concacaf), o Urawa Reds-JAP (Campeão da Liga Asiática), o Wydad Casablanca-MAR (campeão da Liga Africa), o Auckland City (campeão da Liga da Oceania) e o Al Jazira (campeão do país-sede). O Grêmio só vai estrear na competição na semifinal, marcada para o dia 12, quando enfrentará o vencedor do confronto entre Pachuca e Wydad Casablanca, que jogam no dia 9 de dezembro. É a terceira vez que o Grêmio disputará a competição, porém, a primeira no novo formato, que reúne os campeões continentais. Nas outras duas, a equipe gaúcha enfrentou apenas o campeão da Liga dos Campeões. Em 1983, venceu o Hamburgo por 2 a 1, com dois gols do hoje treinador Renato Gaúcho. Doze anos depois, perdeu a decisão para o Ajax nos pênaltis. O último título brasileiro na competição foi conquistado pelo Corinthians em 2012.