Luan é eleito melhor jogador da Libertadores; Renato também leva prêmio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após fazer um golaço na vitória por 2 a 1 que deu o tri da Libertadores ao Grêmio nesta quarta-feira (29), Luan venceu o prêmio de melhor jogador do torneio sul-americano em 2017. Campeão antes como jogador, Renato Gaúcho também foi eleito o melhor treinador da competição. Principal jogador do Grêmio, o atacante de 24 anos foi um dos vice-artilheiros da competição com oito gols, junto a Ignacio Scocco, do River Plate, e Alejandro Chumacero, do The Strongest. José Sand, autor do único gol do Lanús na partida de volta da final, foi o artilheiro do torneio ao fazer nove tentos. Mesmo saindo lesionado ainda no início do segundo tempo do jogo, o volante Arthur foi eleito o melhor jogador da partida. O uruguaio Alejandro Silva, do time vice-campeão, ganhou o prêmio de fair play.