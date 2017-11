'Mérito total do meu grupo', diz Renato sobre conquista da Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Único brasileiro a ser campeão da Copa Libertadores como jogador e técnico, Renato Gaúcho não esperou o apito final da vitória por 2 a 1 sobre o Lanús nesta quarta-feira (29) para comemorar o título continental. Suspirou, abraço jogadores que estavam no banco e chorou. Emocionado, ainda no gramado de La Fortaleza, o treinador do Grêmio fez questão de exaltar o elenco na conquista do terceiro título da Libertadores pelos gremistas. "Não tem muito o que falar. Não há palavras. Mérito total do meu grupo. Esse grupo é fantástico", afirmou Renato, eleito o melhor treinador do campeonato. Um dos que retribuíram o carinho do comandante foi o zagueiro Bressan, escolhido para substituir o titular Kannemann, suspenso, no jogo de volta na Argentina. "Queria agradecer ao Renato, que confiou demais em mim. Todo mundo merece essa conquista." Expulso no segundo tempo, o meia Ramiro ainda levou uma bronca de Renato Gaúcho no meio da comemoração pelo cartão vermelho. "Quase deixei a minha equipe na mão, mas não perdemos a calma. Deu tudo certo."