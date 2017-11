Presidente do Grêmio diz que 'vai dar um jeitinho' por estátua de Renato

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Renato Gaúcho pediu: se conquistasse como treinador a Taça Libertadores, que ajudou a levantar como jogador, mereceria uma estátua na Arena do Grêmio. O tricampeonato da Libertadores já está garantido —após vitória por 2 a 1 contra o Lanús, nesta quarta-feira (29)—, e, portanto, a homenagem voltou à tona. Romildo Bolzan Júnior, presidente do clube gaúcho, prometeu levar a ideia adiante. "Sim, vamos dar um jeitinho", afirmou o dirigente em entrevista ao SporTV. O tema, no entanto, precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do Grêmio. Enquanto não leva o projeto da estátua de Renato para votação, Bolzan fez questão de elogiar o trabalho do treinador na campanha vitoriosa. "Esse grupo merecia. O Grêmio desejou esse título e trabalhou muito para que acontecesse. Hoje, o Grêmio está em êxtase." Além da Libertadores, Renato conquistou a Copa do Brasil de 2016 em sua terceira passagem como treinador do clube. Agora, a equipe divide as comemorações com os preparativos para o Mundial de Clubes. O time estreia no torneio no dia 12 de dezembro e vive a expectativa de encarar o Real Madrid na final. Em 1983, Renato venceu este mesmo torneio ao marcar os dois gols da vitória gremista sobre o Hamburgo por 2 a 1, na decisão.