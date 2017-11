Gremistas comemoram título em frente ao Obelisco de Buenos Aires

LUIZ COSENZO, ENVIADO ESPECIAL BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Tradicional ponto de comemorações das conquistas de times argentinos e da seleção e também palco para reuniões de protestos, o Obelisco, um dos principais pontos turísticos de Buenos Aires, foi o local escolhido para os gremistas comemoram a conquista do tricampeonato da Copa Libertadores da América. O Grêmio conquistou o título após a vitória sobre o Lanús por 2 a 1, nesta quarta-feira (29), no estádio La Fortaleza. O time gaúcho jogava por um empate após vencer a partida de ida por 1 a 0. Logo após a partida, centenas de torcedores gremistas que estão em Buenos Aires foram para o local. Eles comemoram o título em um bar em frente ao monumento. "É uma comemoração em um local diferente, já que não conhecia Buenos Aires. É um sabor especial. Viemos de carro para a Argentina. Foram 15 horas viajando e agora estamos comemorando em um lugar especial", disse Cristiano Schmidt, 39. "Viemos invadir o ponto de comemoração dos argentinos. Tem um sabor especial. É histórico. Conseguimos um título da Libertadores dentro da Argentina, algo que só o Santos com Pelé conseguiu em 1963", disse Amadeus Peres, 31. Desde o título conquistado pelo Santos contra o Boca Juniors, outros três clubes brasileiros tiveram a chance de ser campeão em solo argentino, mas não conseguiram: o São Paulo (1974), Cruzeiro (1976), além do próprio Grêmio (1984), que perdeu a decisão para o Independiente.