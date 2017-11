Reinaldo e Eunice enfrentam crise em 'Tempo de Amar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Teodoro discute com Lucerne (Regina Duarte). Maria Vitória (Vitória Strada) se preocupa ao ver que Vicente (Bruno Ferrari) e Edgar (Marcello Melo Jr.) passaram a noite em claro para protegê-la. Reinaldo (Cassio Gabus Mendes) se enfurece ao ver uma charge no jornal difamando seu relacionamento com Eunice. Alzira (Deborah Evelyn) se surpreende quando Celina (Barbara França) afirma que Eunice (Lucy Alves) precisa de apoio. Reinaldo tenta confortar Eunice. Carolina (Mayana Moura) é solidária a Emília (François Forton). Bernardo vai à casa de Teodoro. Reinaldo é criticado no hospital. Eunice procura Criptus. Eunice desmoraliza Criptus, e Reinaldo se surpreende com a atitude da namorada. Alzira maldiz Reinaldo por sua relação com Eunice.