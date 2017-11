Nádia descobre que Raquel é a nova juíza em 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Renato (Rafael Cardoso) se desespera ao ver o caixão afundar no mar. Danilo encontra Clara (Bianca Bin) e a leva até a casa de Duda, que a reconhece. A costureira ajuda a neta de Josafá (Lima Duarte) a ir para o Rio de Janeiro. Renato volta para casa arrasado e se consola com Lívia (Grazi Massafera). Clara aceita a hospedagem do motorista e decide procurar emprego no Rio de Janeiro. Duda decide voltar para o Tocantins e pede ajuda a Danilo para se encontrar com Natanael. Nádia (Eliane Giardini) decide fazer um jantar para a nova Juíza que irá trabalhar com Gustavo (Luis Melo). Juvenal leva Estela (Juliana Caldas) para conhecer o garimpo e todos se surpreendem ao saber que ela é filha de Sophia (Marieta Severo). Sophia apresenta Diego para os garimpeiros. Diego afirma que existe uma grande fortuna em esmeraldas. Nádia desmaia ao descobrir que Raquel é a nova Juíza. Natanael se encontra com Duda.