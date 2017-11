Motociclista morre em acidente ao fugir de ladrões em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motociclista morreu na madrugada desta quinta-feira (30) ao fugir de ladrões na avenida Radial Leste, na região de Arthur Alvim, zona leste de São Paulo. Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), o motociclista era perseguido por ladrões em duas motos na pista sentido bairro da Radial, por volta da 0h30. No acesso ao túnel Águia de Haia, ele entrou na contramão e bateu de frente em um Hyundai HB20. Com o impacto da batida, o motociclista foi lançado para longe e a moto pegou fogo. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para socorrer a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os ocupantes do carro não se feriram.