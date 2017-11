Sem dormir, gremistas vão a aeroporto esperar desembarque de campeões

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A festa gremista pelo título da Copa Libertadores literalmente não tem hora para acabar. Muitos torcedores passaram a noite em claro e já se reúnem no portão 8 do Aeroporto Salgado Filho à espera dos campeões, que devem desembarcar no local ainda na manhã desta quinta-feira (30), por volta das 8h45 (de Brasília). A previsão inicial era de que os gremistas retornassem por volta das 6h (de Brasília), mas houve atraso no voo. Na noite da última quarta-feira (29), o time comandado por Renato Gaúcho venceu o Lanús por 2 a 1 em Buenos Aires e garantiu o título. Muitos torcedores emendaram a festa e saíram da Arena do Grêmio, onde acompanharam o duelo em um telão, direto para o aeroporto. Segundo a Brigada Militar, os primeiros fãs chegaram ao local por volta das 3h (de Brasília). No momento, cerca de 5 mil pessoas aguardam o time. Depois do desembarque, os gremistas participarão de uma carreata por Porto Alegre.