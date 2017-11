Despedida de Ronaldinho depende de abatimento da dívida pelo Atlético-MG

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - "Eu vou sentar para me programar, ver se vai ser um jogo de despedida por cada clube que passei. Vai vir algo bem bacana para encerrar bem bonito". A declaração foi de Ronaldinho Gaúcho, em entrevista à Rede Globo, no começo de 2017. A vontade de jogar pelo menos mais uma vez com a camisa do Atlético-MG foi revelada pelo próprio jogador aos dirigentes do clube mineiro, em um confronto entre o Atlético-MG e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro de 2015, como contou o UOL Esporte. O meia chegou a dizer para os diretores alvinegros que o desejo era de encerrar a carreira com a camisa alvinegra. No que depender da vontade do ídolo, a última partida pelo Atlético pode acontecer em 2018. Ronaldinho Gaúcho e seu estafe já programam uma série de amistosos para marcar o fim da vitoriosa carreira do meia. Entre os eventos, além de uma despedida mundial, em que o craque atuaria ao lado de outros grandes nomes como o argentino Lionel Messi, por exemplo, está em pauta o jogo de despedida pelo Galo. Porém, a questão não é tão simples. Apesar do desejo de Ronaldinho, o estafe do ex-jogador quer receber parte do que o Atlético deve ao jogador. A passagem do meia pela Cidade do Galo durou pouco mais de dois anos, entre junho de 2012 e julho de 2014. O suficiente para o clube mineiro acumular uma dívida de R$ 12 milhões com o jogador. Recentemente as duas partes se acertaram para que o valor fosse quitado, o que facilita a realização do jogo do adeus de Ronaldinho. No entanto, antes de fechar todos os detalhes, o estafe do ex-jogador aguarda que pelo menos metade do valor seja abatido. Tão logo que isso aconteça, deve começar uma nova negociação entre Assis, irmão e agente de Ronaldinho, e o Atlético. A passagem de Ronaldinho pelo Atlético rendeu três títulos ao clube mineiro. A Copa Libertadores em 2013, o Campeonato Mineiro do mesmo ano e a Recopa Sul-Americana no ano seguinte. Foram 88 partidas com a camisa alvinegra, com 28 gols marcados. DESPEDIDA Em 8 de dezembro, sexta-feira, Ronaldinho Gaúcho vai estar em Belo Horizonte para jogar futebol. Na data que marca o aniversário da capital mineira, o craque vai receber diversos amigos para o "Game of Dreams", no Mineirão. Amigos de Ronaldinho x Amigos do Penta, também para marcar os 15 anos da conquista da Copa do Mundo de 2002. Entre os nomes garantidos, estão o holandês Edgar Davids, Rivaldo e Gilberto Silva. A partida vai servir para comemorar os 120 anos de Belo Horizonte, mas a ideia inicial é que o amistoso fosse a despedida do Atlético. No entanto, a negociação não avançou, muito pela dívida existente. Entre as propostas apresentadas, estava a utilização da renda como abatimento dos R$ 12 milhões, algo que foi descartado pelo staff do ex-jogador.