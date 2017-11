Com queda em valores de carros, IPVA fica mais barato em 2018 em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do Estado de São Paulo anunciou que, com a queda dos preços de venda de carros praticados no varejo, o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) ficará mais barato em 2018. Em média, houve queda nominal (sem contar a inflação) de 3,2% nos valores venais de 11.504 diferentes modelos de veículos em relação ao ano passado. Os caminhões apresentaram o maior recuo, de 7,15%, seguido de ônibus e micro-ônibus (4,17%), utilitários (4,15%) e automóveis (3,39%). As motos tiveram a menor queda, de 1,79%. É possível pagar uma cota única, no mês de janeiro, com desconto de 3%, ou parcelar o tributo em três vezes. Quem quitar o imposto em fevereiro perde o desconto. A tabela completa de valores do IPVA está disponível aqui em https://www.imprensaoficial.com.br/suplementos/fazenda/IPVA2018/index.asp. ALÍQUOTAS Veículos movidos a gasolina e os bicombustíveis - 4% sobre o valor venal Veículos que utilizam exclusivamente álcool, eletricidade ou gás - 3% Picapes com cabine dupla - 4% Utilitários (cabine simples), ônibus, micro-ônibus, motocicletas, motonetas, quadriciclos - 2% Caminhões - 1,5%