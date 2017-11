Agências bancárias da Grande Curitiba sofrem ataques da `gangue do guarda-sol`

(foto: Plantão de Notícias Curitiba)

Uma nova gangue ataca a Região Metropolitana de Curitiba. É a gangue do guarda-sol. É chamada assim porque os seus integrantes usam guarda-sol e manta térmica para inibir a presença do sistema de alarme. O último ataque aconteceu na madrugada de quarta-feira (29) na agência do Banco Santander, localizado na Rua Joinville, bairro Braga, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana. Eles fizeram um buraco na parede e depois entraram com o guarda-sol e as mantas para que o alarme não dispare. Com a chegada da polícia, os assaltantes fugiram, aparetemente sem levar nada.

Desta vez, no entando, policiais militares do 17º Batalhão prenderam um rapaz que seria integrante da quadrilha. Ele estava a 500 metros do local do roubo e carregava um radio-transmissor, que teria sido usado durante a ação criminosa. O rapaz negou as acusações e disse que o aparelho não era seu. Também foi encontrado com o rapaz um celular com diversas ligações que coincidiam com o horário da ocorrência.

V.C recebeu voz de prisão, na sequência foi encaminhado para a Delegacia de São José, para os procedimentos cabíveis.

Segundo informações extraoficiais da polícia, pelo menos três agências teriam sofrido ataques semelhantes nos últimos meses.