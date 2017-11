Fórmula E cancela corrida em SP por causa de privatização do Anhembi

FÁBIO ALEIXO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo não receberá em 2018 a Fórmula E, categoria da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) com carros elétricos e disputada em circuitos de rua. A prova havia sido incluída no calendário para ser disputada em 17 de março, mas o circuito não havia sido divulgado. Agora, está de fato cancelada. A intenção dos organizadores era realizar a prova no Complexo do Anhembi e em parte da Marginal Tietê, no mesmo traçado usado pela Fórmula Indy, em São Paulo, entre os anos de 2010 e 2013. Entretanto, não houve um acordo com a SPTuris (São Paulo Turismo), devido ao processo de privatização do local. "As autoridades da cidade de São Paulo nos pediram para adiarmos a corrida para a quinta temporada (2018/19) devido ao processo de privatização do Parque de Anhembi", afirmou um porta-voz da entidade à Folha. "Corridas em cidades sempre colocam um desafio e o processo está levando mais do que o esperado. Então, em parceria com a prefeitura de São Paulo, decidimos deixar as negociações paralisadas até que o processo de privatização seja completado", explicou o porta-voz. "A cidade já expressou seu desejo de ter uma prova no futuro. Enquanto isso, estamos preparando uma solução alternativa que será apresentada formalmente para o Conselho Mundial da FIA na próxima semana", afirmou. O fracasso nas negociações foi confirmado à Folha pela SPTuris, assim como o desejo de ter a prova em 2019. "A SPTuris esclarece que houve conversas no sentido de sediar uma prova da Fórmula E no complexo do Anhembi, porém não foi fechado acordo para 2018. As negociações seguem para uma eventual corrida no Anhembi em 2019", disse o órgão por meio de nota. A quarta temporada da Fórmula E terá início neste sábado em Hong Kong. Sem a prova de São Paulo, são agora 13 provas no calendário. O Brasil conta com dois pilotos na categoria: Nelsinho Piquet, campeão em 2013/14, e Lucas di Grassi, vencedor em 2016/2017.