(foto: Rede News 24 Horas)

Cerca de 300 policiais militares cumprem na manhã desta quinta-feira (30) reintegração de posse contra 150 pessoas que ocupam um terreno particular no Loteamento Santa Ângela, no bairro Ferraria, em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba.

Ate o momento, não houve resistência e o clima é de tranquilidade.