Lica volta ao Colégio Grupo e fica constrangida com Ellen em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lica (Manoela Aliperti) afirma a Keyla (Gabriela Medvedovski) que não se envolveu com Deco (Pablo Morais) e diz que não quer perder sua amizade. K2 (Carol Macedo) estranha a ausência de K1 (Talita Younan). Dóris (Ana Flávia Cavalcanti) exige que Dogão ajude a organizar os livros da biblioteca da escola. Michel, pai de MB, insinua que investirá no Colégio Grupo caso Malu (Daniela Galli) e Edgar (Marcello Antony) sejam generosos com seu filho. Dóris descobre as dificuldades da vida de Dogão e comenta com Josefina. Keyla e Lica prometem tentar reatar a amizade. MB sente vergonha de seu pai. Malu se revolta contra Edgar. Lica (Manoela Aliperti) volta para a escola e todos comemoram. Ellen (Heslaine Vieira) e Lica ficam constrangidas uma com a outra. Malu anuncia um novo sistema de ensino no Colégio Grupo. Keyla encontra K1 chorando escondida.