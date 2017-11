Bebeth começa a entender os sentimentos de Maria Pia como mãe em 'Pega Pega'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maria Pia (Mariana Santos) afirma a Eric (Matheus Solano) que não quer conversar com Bebeth (Valentina Herszage). Tereza diz a Borges que tem vergonha da mãe por ter chantageado Eric. Maria Pia avisa aos pais que se hospedará no Carioca Palace. Cíntia (Bruna Spíndola) conta a Sandra Helena (Nanda Costa) que Eric e Luiza (Camila Queiroz) estão separados. Arlete (Elizabeth Savala) aconselha Pedrinho (Marcos Caruso) a conversar com Rúbia. Bebeth se nega a ir para o hotel com Eric. Cristóvão ajuda Douglas a cuidar de Gabriel, que está com febre. Madalena mostra uma foto para Bebeth e comprova que Maria Pia sente amor pela menina.