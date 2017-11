Perseguição acaba com suspeito de roubo morto no Campina do Siqueira

(foto: Rede News 24 Horas)

Uma perseguição que acabou com um suspeito morto na noite de quarta-feira (29) no Campina do Siqueira, O homem entrou em Caputure, da Renault, roubado, que estava sendo vigiado por policiais militares na Avenida Juscelino Kubitschek, na Cidade Indutrial de Curitiba. Foi quando começou a peseguição, que seguiu até a Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, Lá, o suspeito ainda atirou contra os policiais e acabou baleado. Morreu no local.