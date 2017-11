Polícia flagra produtos vencidos e roubados em supermercados de Campo Largo

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

Durante toda a última terça-feira (28) policiais civis da 3ªDRP de Campo Largo, pertencente a Divisão de Polícia Metropolitana, realizaram uma operação policial onde foram vistoriados diversos estabelecimentos comerciais na região de Campo Largo visando coibir a receptação de cargas roubadas.



Durante todo o dia vários estabelecimentos foram vistoriados, sendo que na parte da manhã foi encontrado sendo vendido em um mercado situado no bairro Bateias uma carga de café em pó roubada, além de medicamentos diversos de origem duvidosa, onde será verificada a possibilidade de também se tratar de carga roubada.



Já no período da tarde, a Polícia Civil ao vistoriar outro mercado, no bairro Ferraria, encontrou uma grande quantidade de produtos vencidos expostos a venda, além de outros com suspeita de adulteração no prazo de validade, cigarros contrabandeados, mais uma quantidade grande de mercadoria roubada (carga de café), além de um revólver calibre 22.

Os presos tratam se de Renato Leonardo de Oliveira (36 anos) e Joseverson Ferreira de Andrades (29 anos), presos respectivamente de manhã e a tarde.



Renato responderá por crime de receptação qualificada e Joseverson responderá pelos crimes de receptação qualificada, crime contra a saúde pública, falsidade ideológica e posse irregular de arma de fogo



“Com esta ação a Polícia Civil deixa claro que está de olho não somente nos criminosos que roubam as cargas, mas também nos receptadores, que em nossa visão é quem movimente toda essa atividade criminosa”, afirmou Cassiano Aufiero, delegado chefe da 3ª DRP.

Segundo a Polícia Civil as investigações devem continuar e outras operações surgirão.