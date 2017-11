Príncipe Harry escolheu data e local de casamento em homenagem ao avô

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mais novo casal real, Príncipe Harry, 33, e a atriz Meghan Markle, 36, não estão perdendo tempo para o casamento. Os noivos oficializaram a relação no dia 27 de novembro e marcaram a data do casamento em 2018 -a pressa, no entanto, pode ter um nome: princípe Phillip, avô de Harry. Segundo o portal "Entertainment Tonight", os noivos teriam deixado os prazos mais curtos e escolheram o lugar do casamento pensando em Phillip. A cerimônia deve acontecer em maio de 2018, na capela Saint George, do castelo de Windsor, residência oficial da rainha Elizabeth e do principe Phillip. Em entrevista ao portal americano, a especialista em realeza britânica Kate Nicholl, explicou melhor os motivos: "De fato, uma das razões por que o príncipe Harry quis que seu casamento acontecesse rápido -isto é um furacão para os padrões reais- é porque o avô dele de 96 anos, o duque de Edimburgo, agora está aposentado e o príncipe Harry quer muito que ele esteja em seu casamento", disse ela. "Ele é extremamente próximo de seu avô e, aos 96, Harry pensou que seria uma boa ter a cerimônia logo para que o avô pudesse estar lá, em forma e saudável", completou Nicholl. A escolha do lugar também é significativa, já que o príncipe passou boa parte da infância no castelo dos avós. E, alinhado ao desejo de um casamento "intimista", Harry e Markle escolheram a capela Saint Gerge, que tem um tamanho "reduzido". "Eu sei que não parece pequeno com [capacidade de] 800 pessoas, mas para os padrões reais, isso é reduzido", comentou Nicholl. "E a gente entende que foi onde Meghan conheceu a rainha. Ela passou um tempo com a rainha em Windsor, então eu acho que é um lugar especial para ambos".