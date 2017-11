Quatro dias após votação, eleição em Honduras continua indefinida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro dias depois de ir às urnas, os hondurenhos continuam nesta quinta-feira (30) sem saber quem será seu novo presidente. Após a eleição, realizada no domingo (26), ambos os candidatos cantavam vitória. À frente na contagem parcial do TSE divulgada ainda no domingo, o oposicionista Salvador Nasralla, líder de uma coalizão de partidos de esquerda e de direita, chamou o povo às ruas para defender o seu suposto triunfo. Já o atual presidente, Juan Orlando Hernández, que concorre à reeleição (o que é proibido no país), diz que quem ganhou foi ele. Ele acusou o órgão eleitoral de divulgar resultados cedo demais. Diante da situação, o Tribunal Supremo Eleitoral declarou que só voltaria a divulgar os resultados quando todos os votos tiverem sido contados. Na quarta (29), porém, o órgão eleitoral voltou a divulgar números. Na apuração, Hernández começou a se aproximar de Nasralla. Com 82,89% das urnas apuradas, Hernández tinha 42,2% dos votos, contra 42,1% de Nasralla. A contagem, no entanto, foi novamente interrompida na tarde de quarta. O tribunal eleitoral atribuiu o problema a defeito com computadores. O Departamento de Estado dos EUA pediu na quarta-feira uma conclusão rápida da contagem de votos.