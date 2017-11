Herói da ida da final da Libertadores, Cícero não está inscrito no Mundial

JEREMIAS WERNEK BUENOS AIRES, ARGENTINA (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa divulgou nesta quinta-feira (30) a lista de inscritos do Grêmio para a disputa do Mundial de Clubes, nos Emirados Árabes. Cícero, herói do jogo de ida da final da Libertadores ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Lanús, não está na relação. O volante Cristian, última contratação do Grêmio em 2017, também não está inscrito, assim como o meia Douglas, que se recupera de ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. As ausências de Cícero e Cristian se justificam pelos prazos. A Fifa considera as negociações realizadas apenas até 31 de julho. O ex-volante do Corinthians foi anunciado em 4 de setembro e o antigo meia de Fluminense e São Paulo assinou em 3 de outubro. Os nomes foram enviados pelo Grêmio antes mesmo da final da Libertadores, por conta de conflito dos calendários. A Fifa exigiu que o tricolor, e também o Lanús-ARG, entregassem uma relação com 35 jogadores até o dia 27 de novembro. Campeão da Libertadores, o Grêmio foi o último a garantir sua vaga no Mundial. Os outros classificados são Al Jazira, Auckland City, Pachuca, Real Madrid, Urawa Reds e Wydad Casablanca. O Mundial de Clube será disputado entre os dias 6 e 16 de dezembro. O Grêmio estreia dia 12, já na semifinal, quando enfrenta o vencedor do duelo entre Pachuca e Wydad Casablanca. Veja a lista de inscritos do Grêmio para o Mundial: 1 – Marcelo Grohe 2 – Edilson 3 – Pedro Geromel 4 – Walter Kannemann 5 – Michel 7 – Luan 8 – Maicon 9 – Jael 11 – Everton 12 – Bruno Cortez 14 – Bruno Rodrigo 15 – Rafael Thyere 17 – Ramiro 18 – Lucas Barrios 21 – Fernandinho 22 – Bressan 25 – Jailson 26 – Marcelo Oliveira 28 – Kaio 29 – Arthur 30 – Bruno Grassi 48 – Paulo Victor 88 – Leo Moura