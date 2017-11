Mulher que atacou filha de Gagliasso diz que 'nasceu com pensamento racista' 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após proferir ofensas racistas à filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank no Instagram, a mulher que se apresenta como Day McCarthy afirmou que já "nasceu com pensamento racista". Ela, que é natural de Vitória (ES), também diz que sofreu bullying e que se considera negra. "Eu já nasci com esse pensamento racista, e acho que isso deveria ser conversado. Lógico que isso é uma coisa que você pode controlar e não falar. Mas, você pensando aquilo, pra mim é a mesma coisa, continua sendo racismo. A mesma coisa é com os gays, eles não vão deixar de ser o que são porque a sociedade não acha correto", disse em entrevista ao jornal "O Globo", nesta quinta (29). Segundo a publicação, o nome verdadeiro da mulher é Dayane Alcântara Couto de Andrade, ela tem 28 anos e atualmente mora no Canadá, depois de viver um período nos EUA com um ex-marido americano. "Eu resolvi fazer aquele vídeo pois sofro com racismo na internet. Eu também sofria muito bullying na escola por ser pobre, por ser gorda, por ser feia. Eu sempre fui na delegacia e ninguém dava ouvido. As pessoas também me chamavam de 'macaca' de 'preta', 'nariz de Michael Jackson', me atacando no Instagram", disse. Nesta segunda (27), um dia após o vídeo com as ofensas à filha de Gagliasso e Ewbank vir à tona, o casal registrou queixa na DRCI (Delegacia de Repressão a Crimes de Informática) do Rio de Janeiro. "O inquérito já foi aberto. Essa pessoa vai ser chamada para prestar depoimento. Apesar de parecer que ela está fora do Brasil, a lei penal é aplicada a ela mesmo assim. Ela responde por todos os crimes cometidos contra a filha de Gagliasso", disse a delegada Daniela Terra em entrevista a jornalistas. ONDA DE APOIO Desde que o caso veio à publico, famosos começaram uma onde de apoio à criança e aos pais -Titi, Gagliasso e Ewbank- nas redes sociais. "O amor que hoje eu levo dentro do meu peito é o meu maior presente. O amor vencerá sempre!", escreveu Ivete Sangalo no Instagram. Já Sasha divulgou uma fotos segurando a menina com os dizeres "ela é uma princesa de corpo e alma".