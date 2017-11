Aloysio diz que fala de Padilha sobre desembarque tucano foi mal interpretada

TALITA FERNANDES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O tucano Aloysio Nunes, ministro das Relações Exteriores, disse nesta quinta-feira (30) que as declarações feitas na véspera por Eliseu Padilha (Casa Civil) foram mal interpretadas e que o PSDB mantém o apoio ao governo de Michel Temer. "O PSDB não faz parte da base do governo, o PSDB apoia o governo, não rompeu com o governo. Participação do governo ou não é uma decisão do presidente", disse Aloysio. Mesmo com a iminência do desembarque do PSDB do governo, a expectativa é de que o chanceler fique no cargo, como cota pessoal de Temer. Na quarta-feira (30) Padilha afirmou que o PSDB "não está mais na base de sustentação do governo". A fala ocorreu um dia depois de o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ter defendido o desembarque. Alckmin deve assumir a presidência do PSDB no próximo dia 9, para quando está marcada a convenção do partido. Ele também é o favorito da legenda para concorrer ao Palácio do Planalto em 2018. O PSDB ocupa atualmente três ministérios. Além de Relações Exteriores, a pasta da Secretaria de Governo (Antonio Imbassahy) e Direitos Humanos (Luislinda Valois). A expectativa é de que Imbassahy anuncie nos próximos dias que deixará o cargo, movimento que deve ser seguido por Luislinda. A reportagem apurou que a declaração de Padilha foi feita para "acelerar" o desembarque, já dado como certo.