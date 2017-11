Briga entre Marcos Härter e Monick Amin acaba em 'cusparada' em 'A Fazenda'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima ficou tenso mais uma vez entre Marcos Härter e Monick Amin no episódio de "A Fazenda" que foi ao ar nesta quarta (28). A discussão, no entanto, ocorreu no dia 27 e foi guardada em segredo pela produção. Durante uma gincana comandada por Fábio Porchat, os participantes deveriam encher uma bexiga e, quem estourasse primeiro, responderia à questão. Marcos e Monick se enfrentaram na final da competição, no entanto, a bexiga da goiana não parecia encher. Porchat pediu então para que Marcos verificasse se a bexiga estava com defeito. O peão limpou a parte do balão que entrou em contato com a boca de Amin e comentou: "Vai Saber, né?". A peoa questionou: "Vai saber o quê? Não entendi." "Saliva passa hepatite B, não vou soprar isso aqui!", respondeu o médico, causando um constrangimento no apresentador. Amin respondeu: "Ele não respeita ninguém". A discussão teve uma pausa, até que os peões voltaram para a sede e recomeçaram o debate. "Vai se tratar, seu psicopata", gritava Monick enquanto Marcos tentava justificar o que dizia. "Qualquer pessoa pode ter hepatite b, eu posso ter!". "Que nojo de você", acrescentou a peoa, "Você pensa que você é louco? Eu sou mais que você!", disse ela. A discussão continuou por alguns minutos e se intensificou quando o médico criticou Amin por sua decisão na última roça, quando aceitou R$ 10 mil em troca de anular seu voto. "Prefiro ter doença mental do que ser mau caráter e vender o próprio voto", disse Härter. Os peões já tinham discutido por isso na última segunda (27) e o assunto aumentou ainda mais o clima do debate. Em certo momento, frente a frente com Marcos, Monick cuspiu no médico e deixou a sala. A produção entende que a atitude de Monick foi grave, mas não é passível de expulsão. O programa ao vivo desta quarta (28) não informou se haverá punição ou qual sera a medida a ser tomada.