Príncipe William entrega carta do filho George para Papai Noel 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O príncipe William, 35, entrou no clima natalino para alegrar o primogênito George, 4. Nesta quinta (30), o duque de Cambridge foi pessoalmente entregar a cartinha de Natal do filho nas mãos de um Papai Noel em Heksinki, na Finlândia. William aproveitou a visita ao Esplanade Park e à feira de inverno de Manta's Market na cidade para uma conversa rápida com o bom velhinho -o que incluiu mostrar a cartinha escrita à mão pelo pequeno George. A folha decorada com tema natalino tinha muitas linhas, mas apenas um desejo: em letra de forma, George escreveu que queria um "police car" (carro de polícia, em inglês) e assinou o nome embaixo. O topo da carta começava com dizeres impressos, que deviam ser circulados: "Querido Papai Noel, este ano eu fui levado/bonzinho". George circulou a melhor opção e, segundo o jornal britânico "Metro", o príncipe William reforçou o bom comportamento do garoto. "Ele não escreveu muitos pedidos, então eu acho que só um é ok", disse William. "Ele tem sido um bom menino, um bom menino", completou.