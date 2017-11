Grêmio define time para Mundial sem autor do 1º gol da final da Libertadores

LUIZ COSENZO, ENVIADO ESPECIAL LANÚS, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Autor do gol da vitória sobre o Lanús por 1 a 0, no primeiro jogo da final da Copa Libertadores, o meio-campista Cícero, 33, está fora da lista de inscritos pelo Grêmio no Mundial de Clubes, que será realizado nos Emirados Árabes Unidos. A relação dos jogadores inscritos dos sete times participantes da competição foi divulgada no site da Fifa nesta quinta-feira (30). Cícero foi contratado pela equipe gaúcha em setembro após o fim da janela de transferência. Assim como o meio-campista, o volante Cristian, que veio do Corinthians, também não está na lista. Além de Cristian e Cícero, o goleiro Léo, o lateral direito Leonardo Gomes, os atacantes Arroyo e Beto da Silva e o meia Douglas, que se recupera de uma cirurgia no joelho, são os outros jogadores que estavam no grupo que conquistou a Libertadores e que não estão inscritos no Mundial. A Fifa permite a inscrição de apenas 23 atletas. No torneio sul-americano, a Conmebol libera 30 jogadores. A novidade na lista é o volante Maicon, que se recupera de uma lesão no tendão de Aquiles. O Grêmio garantiu vaga no Mundial de Clubes com a conquista da Libertadores. A equipe venceu os dois jogos da final diante do Lanús. No primeiro, ganhou por 1 a 0. No segundo, venceu por 2 a 1, em jogo realizado na Argentina. O time gaúcho vai estrear na competição na semifinal, marcada para o dia 12, quando enfrentará o vencedor do confronto entre Pachuca e Wydad Casablanca, que jogam no dia 9 de dezembro. CONFIRA A LISTA DO GRÊMIO PARA O MUNDIAL DE CLUBES DA FIFA Marcelo Grohe Edilson Pedro Geromel Kannemann Michel Luan Maicon Jael Everton Bruno Cortez Bruno Rodrigo Rafael Thyere Ramiro Lucas Barrios Fernandinho Bressan Jailson Marcelo Oliveira Kaio Arthur Bruno Grassi Paulo Victor Léo Moura