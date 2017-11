Novo aplicativo de transporte terá só motoristas mulheres e botão de pânico

Fundador (foto: Divulgação)

O aplicativo de mobilidade urbana Frida Karro começa a operar neste fim de semana em Curitiba. O novo serviço, 100% curitibano, traz como grandes diferenciais a exclusividade de motoristas mulheres, valor mais acessível que a concorrência e um inovador sistema de segurança armada.

As versões para smartphones do aplicativo podem ser baixadas a partir deste sábado (dia 2) nas lojas virtuais Play Store (para sistemas Android) e Apple Store (para sistemas IPhone).

Marcello Lombardi, idealizador do Frida Karro, destaca que a ideia de selecionar apenas mulheres motoristas foi baseada em estudos que comprovam que elas são mais cuidadosas ao volante. “Além disso, as mulheres transmitem mais segurança e confiança para aqueles que, como eu, têm filhas adolescentes que saem na balada e voltam de táxi ou usam aplicativos de transporte”, afirma.

E, pensando também na segurança das motoristas e dos passageiros, o Frida Karro inova ao ser o primeiro aplicativo de mobilidade urbana a contar com um sistema de segurança armada. Todos os carros do serviço terão um botão de pânico, que será acionado em caso de desvio de rota ou atividade suspeita por parte do passageiro ou da motorista. Ao todo, serão mais de dez centrais 24 horas da empresa Veter espalhadas pela cidade para garantir a segurança das motoristas e dos passageiros. Com isso, a estimativa é que, depois de acionado o botão de pânico, uma equipe tática leve em torno de 5 minutos para chegar até o veículo.

O Frida Karro inicia os trabalhos em Curitiba com mais de 400 motoristas cadastradas para atender os usuários. Além delas, muitas outras já fizeram cadastro e estão sendo validadas para o trabalho após a participação em diversas palestras de apresentação do projeto. Esses eventos contaram com o depoimento de mulheres com grande destaque profissional em Curitiba, como a atriz Regina Vogue, a diretora do Procon-PR, Cláudia Silvano, e a fundadora do Clube da Alice, Mônica Berlitz. Todas destacaram a importância da inovação e do empreendedorismo do Frida Karro, principalmente por parte das mulheres. “Temos que buscar sempre o crescimento na carreira, ter paixão pelo que fazemos. Devemos sempre inovar e não ter medo do novo, só assim preservamos nossa liberdade. Por isso, acredito muito no sucesso do Frida Karro”, exalta Regina Vogue.

A meta dos investidores do projeto é ter mil mulheres cadastradas em Curitiba até o final do ano. Para ser uma motorista do Frida Karro basta preencher um formulário no site do aplicativo (www.fridakarro.com.br) e preencher alguns pré-requisitos, como ter carteira de motorista com EAR (exercício de atividade remunerada), que pode ser solicitado no Detran, certidão negativa de multas e antecedentes criminais e ser maior de 18 anos. Também é possível obter mais informações pelas mídias sociais do Frida Karro: facebook.com/fridakarro e @instafridakarro no instagram.